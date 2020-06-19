Александр Привалов: Мы потеряли в биатлоне достоинство и честь, руководство СБР надо менять

1 апреля вышло в свет «письмо ветеранов», в котором заслуженные деятели отечественного биатлона упрекали президента СБР Владимира Драчева в неспособности эффективно руководить Союзом и призывали добровольно сложить полномочия. Именно это письмо запустило процесс, который привел в конечном итоге к тому что на 11 июля назначена внеочередная конференция Союза биатлонистов России, на которой Драчеву может быть объявлен вотум недоверия, и, как следствие – состояться выборы нового президента. Одним из самых авторитетных подписантов «первоапрельского письма» стал патриарх нашего биатлона, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов.

- Александр Васильевич, как себя чувствуете, как переживаете карантин?

- Чувствую себя нормально, спасибо. До лета сидел дома, потом переехал на дачу. И в квартире, и сейчас на даче каждый день совершаю прогулки по 30-40 минут. В августе мне исполнится 87, сидеть на ровном месте мне нельзя.

- Чем занимаетесь?

- Есть работа и в СБР, и в центральном совете общества «Динамо». 1 июля обязательно буду голосовать - для меня это важно. На участок не пойду, сейчас как раз изучаю, как это сделать удаленно. Ну а 11 июля предстоит внеочередная конференция Союза биатлонистов. Я призываю всех членов СБР, всех представителей регионов активно принять участие в работе конференции, и не слушать тех, кто отговаривает. Выдвигайте своих кандидатов, предлагайте изменения в устав, проявите активную позицию. Такие мероприятия очень важны, чтобы навести порядок в нашем биатлонном хозяйстве.

- О том, что не так, вы написали в открытом письме. Хотите что-то добавить?

- Тяжело об этом говорить. Если коротко: в последнее время мы потеряли в биатлоне честь и достоинство. Всегда были на ведущих ролях, а теперь... У нас оказались забыты методики работы, которыми мы пользовались еще в советское время. Помню, когда стал старшим тренером сборной, то сразу дал спортсменам большой объем работы и пошли результаты. А сейчас то ли тренеры не так тренируют, то ли не могут спортсменов заставить работать. При этом президент СБР постоянно вмешивается в тренерскую работу, в определение состава. Я хорошо отношусь к Володе Драчеву, он еще у меня выступал, но не дело президента федерации вмешиваться в деятельность тренерского состава. Должен быть старший тренер, с которого надо требовать результат, и спортсмены, и никто в их работу не должен влезать. У президента федерации и других дел полно. Также меня очень беспокоит работа с резервом, которой, на мой взгляд, уделяется недостаточное внимание.

- Как вы восприняли назначение Юрия Каминского тренером сборной?

- Очень хорошо, у меня самого давно была идея позвать специалиста из лыжных гонок. Я давно знаю Юру, уверен под его руководством результаты пойдут в гору. Очень надеюсь что новый тренерский штаб не будет заниматься пустословием – любое слово тренера должно быть на вес золота, а сам тренерский штаб – коллективом единомышленников.