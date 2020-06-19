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Александр Привалов: Мы потеряли в биатлоне достоинство и честь, руководство СБР надо менять
19 июня 13:02
автор: Чикирис Олег

Александр Привалов: Мы потеряли в биатлоне достоинство и честь, руководство СБР надо менять

Патриарх отечественного биатлона – о новом штабе сборной и необходимости перемен.

1 апреля вышло в свет «письмо ветеранов», в котором заслуженные деятели отечественного биатлона упрекали президента СБР Владимира Драчева в неспособности эффективно руководить Союзом и призывали добровольно сложить полномочия. Именно это письмо запустило процесс, который привел в конечном итоге к тому что на 11 июля назначена внеочередная конференция Союза биатлонистов России, на которой Драчеву может быть объявлен вотум недоверия, и, как следствие – состояться выборы нового президента. Одним из самых авторитетных подписантов «первоапрельского письма» стал патриарх нашего биатлона, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов.

- Александр Васильевич, как себя чувствуете, как переживаете карантин?
- Чувствую себя нормально, спасибо. До лета сидел дома, потом переехал на дачу. И в квартире, и сейчас на даче каждый день совершаю прогулки по 30-40 минут. В августе мне исполнится 87, сидеть на ровном месте мне нельзя.

- Чем занимаетесь?
- Есть работа и в СБР, и в центральном совете общества «Динамо». 1 июля обязательно буду голосовать - для меня это важно. На участок не пойду, сейчас как раз изучаю, как это сделать удаленно. Ну а 11 июля предстоит внеочередная конференция Союза биатлонистов. Я призываю всех членов СБР, всех представителей регионов активно принять участие в работе конференции, и не слушать тех, кто отговаривает. Выдвигайте своих кандидатов, предлагайте изменения в устав, проявите активную позицию. Такие мероприятия очень важны, чтобы навести порядок в нашем биатлонном хозяйстве.

- О том, что не так, вы написали в открытом письме. Хотите что-то добавить?
- Тяжело об этом говорить. Если коротко: в последнее время мы потеряли в биатлоне честь и достоинство. Всегда были на ведущих ролях, а теперь... У нас оказались забыты методики работы, которыми мы пользовались еще в советское время. Помню, когда стал старшим тренером сборной, то сразу дал спортсменам большой объем работы и пошли результаты. А сейчас то ли тренеры не так тренируют, то ли не могут спортсменов заставить работать. При этом президент СБР постоянно вмешивается в тренерскую работу, в определение состава. Я хорошо отношусь к Володе Драчеву, он еще у меня выступал, но не дело президента федерации вмешиваться в деятельность тренерского состава. Должен быть старший тренер, с которого надо требовать результат, и спортсмены, и никто в их работу не должен влезать. У президента федерации и других дел полно. Также меня очень беспокоит работа с резервом, которой, на мой взгляд, уделяется недостаточное внимание.

- Как вы восприняли назначение Юрия Каминского тренером сборной?
- Очень хорошо, у меня самого давно была идея позвать специалиста из лыжных гонок. Я давно знаю Юру, уверен под его руководством результаты пойдут в гору. Очень надеюсь что новый тренерский штаб не будет заниматься пустословием – любое слово тренера должно быть на вес золота, а сам тренерский штаб – коллективом единомышленников.

- За кого будете голосовать на выборах президента СБР?
- Я не хочу ни на кого давить, ни за кого агитировать. Хочу, чтобы люди приехали и сами решили, за кого голосовать, а также обсудили другие важнейшие вопросы. Ясно одно: нынешний президент довел федерации до ручки, перемены назрели. Откладывать с конференцией больше нельзя. Знаю, что в начале июня члены Правления СБР встречались с Матыциным и получили от министра спорта РФ поддержку намерения провести Конференцию. Мне, говоря, откровенно, немного обидно, что Драчев не послушался нашего совета и добровольно не сложил полномочия – этим он лишь усугубил конфликт. А обижаться здесь совершенно не на кого – только на себя. Два года – достаточный срок чтобы созданный механизм работал, выдавал результат и показывал рост. Ничего этого не произошло и результаты Александра Логинова никого обманывать не должны. Могу лишь повторить то, о чем было упомянуто в письме: финансовое положение СБР ужасно, международные отношения лишь ухудшаются, конструктивный диалог с Минспорта не получается, конфликты с регионами и национальной командой стали нормой, кадровые решения не выдерживают никакой критики. И, самое главное, для всех уже совершенно очевидно что решить их Владимир Петрович не может – потому что и с командой своих коллег он окончательно разругался!

- Кто же способен в такой ситуации взять на себя ответственность и вывести наш биатлон из кризиса?
- Вы все-таки хотите услышать фамилию? На мой взгляд (и это мнение поддерживают многие) самым разумным решением будет – доверить сейчас управление СБР Виктору Майгурову. Виктор уже 10 лет находится на руководящей орбите местного, российского и международного биатлона, знает многие нюансы, умеет договариваться и пользуется серьезной поддержкой. В 2018 году ему не хватило, в первую очередь, опыта борьбы на выборах – потому после трех туров голосования он и уступил. Но два последних года он работал в структуре СБР, его поддерживают многие регионы и члены Правления.

Еще один важный момент – Майгурова хорошо знают в мировом биатлоне, и он имеет там отнюдь не скандальную репутацию. Наконец, он хорошо знает структуру управления нашим биатлоном изнутри и ему не понадобиться много времени чтобы вникнуть в нюансы, в времени сейчас нет вообще! Я знаю, что его кандидатуру поддерживают многие регионы и в офис СБР уже пришли официальные документы с фамилией Майгуров в качестве кандидата в президенты. Но я в первую очередь призываю регионы прислать в Москву своих делегатов, а не бойкотировать конференцию, к чему сейчас призывают не очень дальновидные люди.

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