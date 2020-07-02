«Драчев сказал: «Я президент, я все решаю». Майгуров – о созыве конференции и о своей программе

Отдельно хочу сказать про лидера сборной Александра Логинова и непозволительного отношения к нему со стороны некоторых иностранных спортсменов. Мы уже дали понять, что будем впрягаться за наших спортсменов на самом высоком уровне вплоть до МИДа. Моя работа, как президента, в первую очередь - постоять за наших спортсменов, а потом разбираться, кто прав, а кто виноват. С другой стороны, наша работа должна быть направлена на то, чтобы в российском биатлоне допинга не было в принципе.

Что касается старших тренеров – Каминского и Шашилова - были утверждены Правлением и кардинальных решений по их замене не предвидится. По ходу сезона можем подключать к работе со сборной специалистов по тем или иным направлениям, но серьезно ничего менять как минимум до Олимпиады не собираюсь. При этом сохраняется вакансия главного тренера, на встрече с министром мы обсудили этот вопрос и договорились, что кандидатуру предложим после конференции.

Я бы упростил критерии отбора в сборную. Состав, который определяется весной, должен спокойно готовиться и выступать хотя бы на трех первых этапах Кубка мира. По собственному опыту могу сказать, что гораздо комфортнее готовиться, когда подводишь себя к главным соревнованиям сезона, а не к отбору в ноябре.

5. Руководство – ни президент, ни члена Правления - не должны вмешиваться в работу тренерского штаба. При этом, конечно, надо следить за выполнением поставленных задач. Нужно дать больше полномочий тренерскому совету, а также личным тренерам спортсменов. Потому что не раз было такое, что решения, принимаемые тренерским советом, потом менялись членами Правления.

4. Хотел бы продолжать развивать информационное направление, более плотно сотрудничать со СМИ. При этом СБР должен стать первоисточником любой информации, чтобы не было сплетен и кривотолков. Должны быть спикеры по все направлениям работы СБР. Потому что раньше, часто возникало недопонимание и искажение информации.

для восстановления полноценного членства мы выполнили 10. По двум есть вопросы. Это финансовый момент, мы до сих пор должны серьезную сумму, плюс под вопросом статус РУСАДА. Если Российское антидопинговое агентство вновь лишат членства в ВАДА, мы не сможем стать полноправными членами Международного союза биатлонистов. Второй вопрос вне моей компетенции, а первый я собираюсь решить как можно быстрее.

2. Считаю, что мы сильно проигрываем в лыжном сервисе, технологиях. С этого сезона запрещены фторосодержащие мази и порошки. Все биатлонные федерации пытаются что-то придумать. У нас в Челябинской области есть компания, которая давно этим занимается и добилась хороших результатов. Собираюсь поддерживать такие компании.

Всем известно, что причина созыва Внеочередной отчетно-выборной конференции – управленческий кризис в СБР. Обещания, которые давались на предыдущих выборах, не реализуются, поэтому семь из 10 членов Правления (даже восемь – Сергей Чепиков тоже голосовал «за») приняло решение о созыве Конференции.

О ДЕНЬГАХ

Зимой наш долг перед Международным союзом биатлонистов был около 500 тысяч евро. После окончания сезона он уменьшился после выплат IBU федерациям, но мы остались должны не менее 300 тысяч евро. При этом разбирательства по допинговым делам в отношении наших спортсменов не закончились, и IBU на нас перекладывает затраты по их ведению.

Бюджет СБР тоже в минусе на 10 млн рублей. Это и задолженности по зарплатам, и по призовым и т.д. Для решения финансовых проблем собираюсь создать попечительский совет, о появлении которого говорилось два года назад, но его до сих пор нет. Министр по делам строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который поддерживал меня на прошлых выборах, готов пригласить в Наблюдательный совет нескольких губернаторов и 2-3 крупных партнеров из коммерческих организаций, которые помогали бы формировать бюджет федерации. При этом и я сам не собираюсь сидеть сложа руки и сейчас веду предварительные переговоры, но озвучить организации и суммы пока не готов. Не говорю, что принесу виртуальные миллиарды, готов говорить о конкретных суммах, чтобы у СБР был бюджет не выживания, а развития.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Это один из основных пунктов моей программы, поскольку считаю, что задача СБР – не только работа со сборной. Ей должно уделяться где-то 20% времени и сил, а остальное – регионам. Потому что, если не будет биатлона в регионах, не будет и сборной, да и вообще биатлона в России. При этом регионы у нас разные, и шаблона по работе с ними нет. Кому-то нужны международные старты, кому-то - инфраструктура, кому-то – нужно дать толчок для развития и обеспечить минимально необходимым инвентарем. Всему этому собираюсь уделять большое внимание.

О КОМАНДЕ

Моя команда это мои сегодняшние коллеги по Правлению: Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Иван Черезов, Андрей Левунин. Они уже подали заявку в качестве кандидатов в члены нового Правления. Владимир Якушев не стал заявляться, Алексей Ермашов также не стал подавать заявку в новый состав Правления. Он министр спорта Карелии, видимо, ему сложно совмещать должности.

О ДРАЧЕВЕ

Думаю, что Владимир Драчев не будет декларировать новую программу, а пойдет на выборы с той, что была у него два года назад. К сожалению, та программа не выполнена, поэтому я готом подписаться под письмом ветеранов, которое появилось в апреле. Могу добавить, что многие уставные действия, прописанные в официальных документах федерации не были реализованы: аудита, который должен проходить раз в год, не было вообще, ревизионная комиссия не работала, Совет СБР не собирался.

Рассчитываю на адекватность, анализ, который за это время должны были сделать в регионах. Два года назад на выборах обещали сотни миллионов рублей новых поступлений, многие рассчитывали на управленческий ресурс Владимира Драчева, все-таки он депутат, был руководителем региона. Думали, что у него получится, но не получилось.

При этом члены правления должны разделить ответственность за то, что через два года мы вынуждены провести внеочередную конференцию. Внутри Правления возникли разногласия, а решения Правления не исполнялись президентом. Члены Правления неоднократно говорили с Драчевым, что у нас равноправие, демократия, что меньшинство должно подчиняться большинству. У нас же последние 6-8 месяцев после принятия определенных решений президент декларировал прямо противоположное. Потом и вовсе начал заявлять: я президент, я все решаю. Весной эта ситуация достигла апогея и члены Правления приняли решение о проведении конференции.

О КВОРУМЕ

В Союзе биатлонистов России 52 федерации. По моей информации, 95-99 процентов представителей этих федераций будут присутствовать 11 июля в Москве. Так что кворум будет.