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Дмитрий Ярошенко: Йоханнес Бе – единственный хозяин в биатлонном доме
02 декабря 18:00
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Ярошенко: Йоханнес Бе – единственный хозяин в биатлонном доме

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко – о старте биатлонного сезона.

О ЖЕНЩИНАХ

Начну с общего впечатления. Немного расстроился, что Доротея Вирер не в самой лучшей форме. И теперь думаю, кто же сможет составить ей конкуренцию в этом сезоне? Мне кажется, что это будут биатлонистки из Швеции. Прежде всего, старшая из сестер Оберг – Ханна. Хотя и младшая – Эльвира – похоже, совсем не подарок.

Вообще, у женщин вырисовывается тенденция – очень много быстро бегущих и точно стреляющих спортсменок. Так что, нас ждет интересный сезон.

О МУЖЧИНАХ

У мужчин, как раз, не так все интересно. Йоханнес Бе выигрывает с запасом в минуту, имея один штрафной круг. Когда стреляет на ноль – вообще не досягаем.

В прошлом сезоне немцы отчасти составляли конкуренцию и немного итальянцы. Сейчас разве что шведы, если судить по первому этапу, могут как-то конкурировать с норвежцами. Но они не отличаются стабильностью. Также французы могут составить конкуренцию младшему Бе.

Нет Мартена Фуркада. Про его отсутствие Йоханнес сказал, что теперь нет монстра под кроватью, который нагоняет страх. Все правильно сказал: когда есть раздражитель, который заставляет переживать, нервничать, это предельно мобилизует. А сейчас Бе-младший, по существу, единственный хозяин в биатлонном доме.

О НАШИХ

Жаль, что не смогли стартовать на первом этапе Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Я видел, как они бежали контрольные старты оставили приятное впечатление. Поэтому хотелось посмотреть их в деле на этапе Кубка мира, чтобы составить объективную картину о состоянии всей нашей мужской команды. Было бы понятно, насколько наши ребята конкурентоспособны.

Мы провели Кубок России в Ханты-Мансийске, там было несколько молодых интересных ребят, и очень прилично выглядела Татьяна Акимова. Возможно, мы еще увидим ее в сборной в нынешнем сезоне.

А вообще, Кубок России показал, что резервы у нас есть. Понятно, что ребята, которые в Хантах неплохо выглядели, пока не обстрелянные. Но это решать тренерскому штабу сборной – приглашать их или пока рано.

Что касается общего резюме, думаю, наши будут от старта к старту добавлять.

О ЛОГИНОВЕ И ИЗВИНЕНИЯХ

Накануне сезона братья Бе обратились к Александру Логинову, чтобы он извинился за свои прошлые допинговые прегрешения. Считается, что к Логинову из-за этого негативное отношение международной биатлонной общественности. Извинится – отношение поменяется.

Мне кажется, эта тема уже сошла на нет. Могут быть отдельные всплески, если Логинов что-то выиграет.

Но он давно выбрал такую позицию и ей следует.

Извинения еще никому не помогали. Это иллюзия, что все кругом такие белые и пушистые. Ложка была дорога к обеду, теперь-то чего извиняться? Поезд ушел. А сам Саша уже привык к этому давлению.

Кубок мира. 2-й этап. Контиолахти (Финляндия)

  • 3 декабря. Спринт 10 км (мужчины), спринт 7,5 км (женщины)
  • 5 декабря. Мужская гонка преследования на 12,5 км, Женская эстафета 4×6 км.
  • 6 декабря. Мужская эстафета. Женская гонка преследования на 10 км.

источник: «Советский спорт»
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