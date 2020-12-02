Дмитрий Ярошенко: Йоханнес Бе – единственный хозяин в биатлонном доме

О ЖЕНЩИНАХ

Начну с общего впечатления. Немного расстроился, что Доротея Вирер не в самой лучшей форме. И теперь думаю, кто же сможет составить ей конкуренцию в этом сезоне? Мне кажется, что это будут биатлонистки из Швеции. Прежде всего, старшая из сестер Оберг – Ханна. Хотя и младшая – Эльвира – похоже, совсем не подарок.

Вообще, у женщин вырисовывается тенденция – очень много быстро бегущих и точно стреляющих спортсменок. Так что, нас ждет интересный сезон.

О МУЖЧИНАХ

У мужчин, как раз, не так все интересно. Йоханнес Бе выигрывает с запасом в минуту, имея один штрафной круг. Когда стреляет на ноль – вообще не досягаем.

В прошлом сезоне немцы отчасти составляли конкуренцию и немного итальянцы. Сейчас разве что шведы, если судить по первому этапу, могут как-то конкурировать с норвежцами. Но они не отличаются стабильностью. Также французы могут составить конкуренцию младшему Бе.

Нет Мартена Фуркада. Про его отсутствие Йоханнес сказал, что теперь нет монстра под кроватью, который нагоняет страх. Все правильно сказал: когда есть раздражитель, который заставляет переживать, нервничать, это предельно мобилизует. А сейчас Бе-младший, по существу, единственный хозяин в биатлонном доме.