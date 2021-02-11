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«Поглощен созданием настольной игры». О чем мечтает лидер сборной Италии
11 февраля 10:00
автор: Киреев Константин

«Поглощен созданием настольной игры». О чем мечтает лидер сборной Италии

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш в эксклюзивном интервью корреспонденту “Советского спорта” рассказал о том, что означает его фамилия, почему ему так нравится рисовать и как сделал предложение своей девушке.

«РУССКИМ НЕ ХВАТАЕТ УДАЧИ»

Доминик, как оцените свою форму перед стартом чемпионата мира?
На данный момент я в порядке, думаю, что я в хорошей форме. Вообще эта зима - очень сложная, потому что в декабре у меня была проблема с ложным положительным тест на коронавирус. Я очень сильно перенервничал тогда.

Скажем так, начало сезона получилось немного скомканным, в январе все стало намного лучше. Сейчас чувствую себя готовым к чемпионату мира.

В итоге вы так и не болели коронавирусом?
Нет. Я сдавал тест и на антитела - у меня их нет. Тот тест, что я сдал перед самым стартом сезона, который оказался положительным - он был ложным. Вообще есть подозрение, что что-то все же перепутали, потому что дата и время забора материала стояло неправильное. Возможно, это был тест какого-то другого человека…

Как вам трасса чемпионата мира в Поклюке?
На самом деле мне она нравится, даже если это немного нервная трасса с множеством холмов и поворотов. Но здесь нет экстремальных точек. Я никогда не любил слишком сложные трассы.

Что скажете о выступлении россиян в этом сезоне?
Русские очень сильны, часто попадают в десятку лучших... Даже странно, что им всегда чего-то не хватает, чтобы подняться на подиум. Думаю, русским не хватает немного удачи. Чтобы выиграть медаль, все должно быть идеально: нужен правильный день, правильный материал, может быть, чтобы кто-то из фаворитов немного ошибся.

«ГУБЕРНИЕВ - ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

А вы общаетесь с кем-нибудь из российской сборной?
Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги, но мы не разговариваем. С другими народами как-то легче дается общение. А тут сказывается языковой барьер.

Недавно в программе “Биатлон с Дмитрием Губерниевым” мы узнали, что вы не только хороший биатлонист, но еще и прекрасный художник: какой роскошный шарж на Губерниева и Трифанова вы нарисовали!
Спасибо. Да, я очень люблю рисовать. Это у меня от моего отца, потому что он тоже рисует и делает скульптуры из дерева. Он очень творческий человек. Рисовать мне нравилось с самого раннего детства, но я никогда не ходил ни на какие курсы, ни в художественную школу. Как-то не сложилось с этим. Со временем мои рисунки стали более продуманными, сложными, чистыми. Так что я самоучка.

Но вы так хорошо рисуете, что могли бы зарабатывать этим!
Быть художником очень непросто, как мне кажется. Хотя, конечно, было бы неплохо… Для меня это хобби. На Рождество, например, мы с моей девушкой сделали имбирный домик, который потом можно съесть. Мне нравится креативить. Но к сожалению, найти для этого время - большая проблема. Я рисую намного меньше, чем хотелось бы. Иногда я устаю, и у меня не хватает терпения рисовать. Мне нужно быть мотивированным, чтобы работать. Без вдохновения никак не получается. Я люблю, и фотографировать, и запускать дрон. Сейчас с января я работаю над созданием большой настольной игры для меня и моих друзей. Там много всяких интересных деталей, я тщательно все прорисовываю, ну и продумываю саму игру. Буквально поглощен этим проектом. Во время гонок думаю об этом, прокручиваю в голове как и что можно изменить, где что нужно добавить. Так что мне есть о чем думать во время соревнований... Это здорово помогает на самом деле, потому что я занимаюсь другими делами и не всегда думаю только о биатлоне.

«КОЛЬЦО ИЗ МЕДАЛИ»

Вы такой креативный. Даже предложение своей девушке сделали с кольцом, созданным из медали Пхенчхана.
На самом деле идея пришла мне в голову намного раньше, чем я даже выиграл эту медаль. Была у меня такая фантазия, сделать кольцо из медали. Ну, из части медали. Сначала я сказал это в шутку в интервью после того, как выиграл бронзу на Олимпиаде. Идея была воспринята всеми на ура. Ну и потом я начал заниматься реализацией. Медаль портить не хотелось, поэтому мы аккуратно сняли небольшой кусок.

А как же бриллиант?
Бриллиант там есть, не волнуйтесь. А вот как делал предложение - секрет, пусть это останется между нами.

Ваша фамилия Виндиш - говорящая?
Да, на южно-тирольском диалекте означает «есть ветер». И действительно, ветер часто помогает мне в гонках. Вот, например, в последней гонке чемпионата мира-2019 был страшный ветер, штормовой. Это был масс-старт. Я был одиннадцатым перед последней стойкой, все ошиблись, а я закрыл все пять мишеней и выиграл золото.

источник: «Советский спорт»
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