Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Шушене.

Херрманн не помешали победить два промаха на огневых рубежах.

Напомним, ранее мужской спринт в Шушене выиграл норвежец Тарьей Бе.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушёен, Норвегия

Женщины. Спринт. 7,5 км



1. Дениз Херрманн (Германия) – 20.43,9 (2).

2. Катарина Иннерхофер (Австрия) – +4,0 (0).

3. Текла Брюн-Ли (Норвегия) – + 9,8 (0)…

14. Ульяна Кайшева (Россия) – +56,8 (2).

15. Ирина Услугина (Россия) – +1.05,5 (3).

16. Ольга Якушова (Россия) – +1.05,7 (1)…

32. Анастасия Загоруйко (Россия) – +1.35,0 (2)…

35. Валерия Васнецова (Россия) – +1.40,1 (3)…

48. Кристина Резцова (Россия) – +2.11,3 (4).