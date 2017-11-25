Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Гербулов заявил, что Антон Шипулин на тренировках смотрелся лучше партнеров по команде.

- Понятно, что реальное состояние спортсменов покажут соревнования, но по всем тренировкам Антон (Шипулин) был лучшим. Хотя по тренировкам бывает сложно делать какие-то выводы. Особенно это касается стрельбы. Пока я всем доволен, придраться не могу ни к чему.

В Шушене, где и Антон и Алексей (Волков) бежали в рамках открытого чемпионата Норвегии, Волков отстрелял в спринте чисто, показав лучшее время ногами, Антон был по скорости третьим. В масс-старте Волков дважды промахнулся на первом рубеже, но там помешала реально сложная ветровая ситуация, - передает слова «Р-Спорт».

Напомним, что первый этап Кубка мира-2017/18 по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет с 26 ноября по 3 декабря.