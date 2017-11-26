В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет смешанная эстафета.

В составе каждой команды – двое мужчин и две женщины. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами, а женщинам – шестикилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами.

Начало соревнования в 16:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

Напомним, Россию в этой дисциплине представят Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.