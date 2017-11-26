На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялась смешанная эстафета.

Победу одержала сборная Норвегии. За норвежцев выступали Ингрид Тандерволд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен.

Второй стала сборная Италии. На третьем месте сборная Германии. Сборная России стала шестой. За россиян выступали Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Смешанная эстафета

2х6 + 2х7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Тандерволд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен) 1:11,31,7 (0+13)

2. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) +5,3 (1+6)

3. Германия (Франциска Пройсс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) +6,4 (0+10)

4. Словакия (Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Томас Хасилла, Матей Казар) + 7,7 (0+9)

5. Швеция (Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем) +34,5 (1+5)

6. Россия (Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Антон Шипулин) +47,9 (0+7)

7. Франция +48,0 (1+7)

8. Финляндия + 1.32,4 (1+8)

9. Швейцария +1.50,6 (1+8)

10. Украина + 2.14,2 (0+6)