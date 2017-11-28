Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов — о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубке мира в Эстерсунде.

Напомним, сборная России, в составе которой были Екатерина Юрлова, Алексей Шипулин, Ольга Подчуфрова и Максим Цветков, в смешанной эстафете финишировала шестой.

«Ольга прошла всю предсезонку очень даже нормально. Начнем с того, что весну она посвятила вопросам здоровья, и это ей удалось. Шла хорошая плодотворная работа, все по плану, никаких замечаний. И действительно, мы считаем, что произошедшее это разовое стечение обстоятельств. Думаю, это не та Ольга, которую мы увидим на ближайших стартах. Просто все свалилось в одну кучу, даже нелепое падение на подъеме. Мы от нее, да и прежде всего она сама от себя, ждем других результатов.

Катя Юрлова вернулась достаточно быстро. Муж Кати физиотерапевт, и он тоже очень сильно ей помогает. И надо признать, что Катя после знакомства со своим супругом сильно добавила во многих компонентах. Думаю, что от Кати тоже можно ожидать хороших результатов.

Роды ее изменили. Я бы отметил психологическую составляющую. Она стала намного спокойнее, увереннее, оптимистичнее. Может быть, это рождение ребенка, сильное плечо рядом, в общем – Катя стала заметно другим человеком именно в психологическом плане», – цитирует Коновалова Sportbox..