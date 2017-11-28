Международный союз биатлонистов временно отстранил Яну Романову и Ольгу Вилухину от участия в мероприятиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Напомним, что 27 ноября комиссия МОК аннулировала результаты спортсменок на ОИ-2014 в Сочи. Кроме того, Вилухина и Романова пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

"Обе спортсменки завершили карьеру, поэтому не будут участвовать в соревнованиях в новом сезоне. Однако IBU временно лишил их права принимать участие во всех соревнованиях под эгидой IBU в любом качестве. Решения МОК могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS). После получения мотивировочной части, пока не опубликованной комиссией МОК, антидопинговая комиссия IBU рассмотрит возможные последствия, руководствуясь антидопинговыми правилами IBU", - говорится в сообщении.