Букмекерские конторы выставили котировки на женскую индивидуальную гонку на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Наилучшие шансы на победу, по мнению экспертов, у финки Кайсы Мякярайнен. Ее победа оценивается коэффициентом 3,50.

Виктория итальянки Доротеи Вирер идет за 7,25. Третье место, согласно котировкам, - у француженки Мари Дорен Абер (8,50).

Среди российских биатлонисток выше всех стоит Ольга Подчуфарова: на ее победу можно поставить за щедрые 55,00.

Соревнования начнутся сегодня на 19:15 мск.