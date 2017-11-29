«Могу заверить, что новоиспеченная серебряный призер зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 Вита Семеренко получит от Министерства молодежи и спорта дополнительные государственные премиальные за разницу между бронзовой и серебряной наградой. Это 25 000 долларов США по курсу НБУ на момент осуществления выплаты.

Это будет сделано в 2018 году, поскольку сейчас завершается бюджетный год и все запланированные выплаты спортсменам и тренерам уже были проведены. Также соответствующую доплату получит тренерский состав, который готовил Виту Семеренко к получению серебряной награды Олимпиады.

Должны дождаться поступления в Украину официальных документов от международного олимпийского комитета и представления федерации биатлона Украины к министерству молодежи и спорта. Как только все эти формальности будут выполнены, мы сразу выплатим деньги», – написал Жданов на своей странице в Facebook.

Напомним, россиянка Ольга Вилухина была лишена серебра в спринте за нарушение антидопинговых правил. Семеренко, таким образом, вместо бронзовой медали получит серебряную. Бронза достанется итальянке Карин Оберхофер.