«Беспредел — это емкое слово, оно как раз характеризует представление о тех бесправных действиях со стороны оппонента, в данном случае МОК. Я в последнее время себя на мысли ловлю: мне так неудобно и неловко за Международный олимпийский комитет в той части, что они настолько сильно себя дискредитируют вот этими безрассудными поступками, глупыми. Ведь время пройдет, все вернется на круги своя — я не знаю, когда все это вернется — но след этот некрасивый…

Я даже не знаю, как это охарактеризовать, чтобы помягче. Хочется выругаться, но я не позволю себе. Но так нельзя уже. Потому что уже даже наши некоторые условные друзья — наши соперники — совершенно открыто нам выявляют поддержку и высказывают слова недоумения. Они не понимают, задаются одним и тем же вопросом: «А за что хоть русских дисквалифицируют? Ну хоть один аргумент представьте!» — приводит слова Васильева «Спорт FM»