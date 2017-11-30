- Все без исключения провалились. В чем была причина – сложно сказать, нужно прежде всего разобраться, сделать полный анализ.

У нас изначально есть огромный резерв – допущение, что мы проигрываем дистанционную скорость. Мы тренируемся, совершенствуемся. Соперники тоже не стоят на месте. Мы работали на протяжении всей предсезонки, у нас не было возможности сравниться с соперницами, поэтому получаем такой результат. В Шушене бежать мы не собирались – планы были другие.

В целом на всю команду один промах лежа – у Ольги Подчуфаровой, все остальные великолепно справились лежа. При этом собрали весь штраф на стойке. Нужно нам разобраться с самими спортсменками. В плане ветра погода была стабильная, больших потрясений не было. – передает слова Коновалова пресс-служба СБР.