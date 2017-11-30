Наилучшие шансы на победу, по мнению экспертов, у француза Мартена Фуркада. Ее победа оценивается коэффициентом 2,35.

Виктория норвежца Йоханнеса Бе идет за 5,50. Менее предпочтительны шансы австрийца Симона Эдера и шведа Эмия Хегле Свендсена (12,50).

Среди российских биатлонисток выше всех стоит Антон Шипулин: на его победу можно поставить за 15,00.

Соревнования начнутся сегодня на 19:15 мск.

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