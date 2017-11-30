Букмекеры назвали фаворитов мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Букмекерские конторы выставили котировки на мужскую индивидуальную гонку на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Наилучшие шансы на победу, по мнению экспертов, у француза Мартена Фуркада. Ее победа оценивается коэффициентом 2,35.
Виктория норвежца Йоханнеса Бе идет за 5,50. Менее предпочтительны шансы австрийца Симона Эдера и шведа Эмия Хегле Свендсена (12,50).
Среди российских биатлонисток выше всех стоит Антон Шипулин: на его победу можно поставить за 15,00.
Соревнования начнутся сегодня на 19:15 мск.