Букмекерские конторы выставили котировки на мужскую индивидуальную гонку на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Наилучшие шансы на победу, по мнению экспертов, у француза Мартена Фуркада. Ее победа оценивается коэффициентом 2,35.

Виктория норвежца Йоханнеса Бе идет за 5,50. Менее предпочтительны шансы австрийца Симона Эдера и шведа Эмия Хегле Свендсена (12,50).

Среди российских биатлонисток выше всех стоит Антон Шипулин: на его победу можно поставить за 15,00.

Соревнования начнутся сегодня на 19:15 мск.