«Ребят, не подскажете, куда зарплату потратить? Вот так и живет сборная России», - цитирует Резцову «Матч ТВ», ссылаясь на Instagram спортсменки. Вместе с комментарием опубликовано фото СМС о получении зарплаты в 6 рублей.

Отметим, что Резцова выступала на первом этапе Кубка IBU. В первом спринте она показала четвертый результат, во втором – 48-й.