«В связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении Ольги Зайцевой от участия в Олимпийских играх, Союз биатлонистов России заявляет, что будет продолжать всем законными способами защищать честь и достоинство своих спортсменов на любых уровнях.

В настоящее время СБР ждет получения официальной мотивировочной части обвинительного заключения, составленного комиссией Дениса Освальда, после чего намерен выступить с официальным исковым заявлением в международном спортивном арбиртаже (CAS). Союз биатлонистов России настаивает на том, что применение любых запрещенных средств, а также вина каждого конкретного атлета должны быть неопровержимо доказаны при вынесении решения о наказании», - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.