«Вика Сливко сегодня молодец, отстрелялась на ноль. Хотя второй рубеж ей немного тяжело дался, но все же она справилась и закончила стрельбу чисто. Катя Юрлова сегодня лучший результат в команде показала. Это тоже радует, хотя ожидали немного большего.

Выступление Светланы Мироновой оставило приятное впечатление. Волнение у нее было, в какой-то мере она не справилась со стрельбой. К сожалению, один габарит на лежке не прошел и два последних выстрела на стойке. По крайней мере, можно говорить, что у нас уже нет хаоса, а есть положительная динамика. Что касается передвижения по дистанции, то все сами видели – она прекрасно смотрелась и «отбивала» на кругах очень даже хорошо.

Сегодня девчонки по крайней мере навязали борьбу. Я думаю, что у нас от старта к старту все будет только лучше. Мы немножко отстаем от соперников, на 3–4 старта. Они чуть больше уже набрали этих стартов, соревновательной практики немного больше. Я думаю, что мы все равно это наверстаем. В Хохфильцене должна быть другая картина. Я в этом убежден», - приводит слова Коновалова официальный сайт СБР.

Напомним, победу в гонке одержала немка Дениз Херманн. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 27-е место. Виктория Сливко – 35-я, Татьяна Акимова – 38-я, Светлана Миронова – 50-я, Дарья Виролайнен – 58-я.