Информатор WADA Григорий Родченков рассказал, о чем его просил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

«Нагорных особенно интересовали украинские биатлонисты, которые бросили россиянкам серьезный вызов в эстафете. Он просил меня сделать пробу Виты Семеренко «грязной».

Но я не смог этого сделать с ни в чем не виноватой спортсменкой. Я часто говорил, что «грязные» пробы не являются таковыми, но наоборот – никогда», - цитирует Родченкова The New York Times.

Напомним, Родченков является информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.