«Нагорных особенно интересовали украинские биатлонисты, которые бросили россиянкам серьезный вызов в эстафете. Он просил меня сделать пробу Виты Семеренко «грязной».

Григорий Родченков: Я уничтожу весь российский олимпийский спорт России на ближайшие пять лет

Но я не смог этого сделать с ни в чем не виноватой спортсменкой. Я часто говорил, что «грязные» пробы не являются таковыми, но наоборот – никогда», - цитирует Родченкова The New York Times.

Напомним, Родченков является информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.

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