- Первое, что сегодня помогло неплохо отыграться, – отлично подготовленные лыжи. Огромное спасибо сервис-бригаде, что правильно выбрали пару. Когда пошел снег, для моих лыж это было еще лучше. Наверное, еще помогли желание и неплохое состояние. Несмотря на то, что это уже четвертая гонка подряд. И тренеры сами мотивировали нас. Говорили, что мы все можем и надо сконцентрироваться.

В моем случае за эти четыре гонки самочувствие стало лучше. У меня полтора года не было стартов на этом уровне. Поэтому для меня сейчас важен каждый старт. Благодаря им я набираю уверенность. Сегодня получилось стойка, которая здесь не шла на протяжении трех гонок. Была какая-то заторможенность и досадные промахи. Зато сегодня немножко не получилась лежка. Был порыв ветра, и я не делала поправки и стала выносить. Наверное, не надо было этого делать. Ветер был такой силы, что можно было доработать без выноса, - передает слова биатлонистки официальный сайт СБР.

Напомним, что в сегодняшней гонке лучшей среди россиянок стала Юрлова-Перхт, которая заняла 11-е место.