Кравцов заявил, что никогда не вел переговоры с Родченковым

- Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу, - передает слова Кравцова ТАСС.

Ранее Родченков в интервью New York Times заявил, что вел с Кравцовым переговоры по поводу использование запрещенных препаратов.

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