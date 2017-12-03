Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов готов подать в суд на Григория Родченкова за клевету.

- Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу, - передает слова Кравцова ТАСС.

Ранее Родченков в интервью New York Times заявил, что вел с Кравцовым переговоры по поводу использование запрещенных препаратов.