- Девочки прогрессируют, и я уверен, что в Хохфильцене все будет намного лучше. В целом мы ожидали более высоких результатов. На мой взгляд, сказалось отсутствие стартов в межсезонке: спортсменки не рассчитывали, что разница с лидерами по скоростям окажется так велика. На будущее, думаю, будем планировать подготовку таким образом, чтобы у спортсменок была возможность сравнивать себя с соперницами. В этом году мы строили подготовку с учетом главной задачи сезона – выхода на пик формы к Олимпиаде, - передает слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, что в сегодняшней гонке лучшей среди россиянок стала Юрлова-Перхт, которая заняла 11-е место.