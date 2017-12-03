- Сегодня в контактной борьбе мне немного легче было. Я видел, как готовы соперники, мог под них подстроиться. В этом плане чувствовал себя немного кофмортнее. Но все равно смотрел на того же Йоханнеса Бе и видел, в какой превосходной форме сейчас он находится. Мне до его формы надо еще разбегаться и разбегаться. На третьем круге я увидел, что у него совсем другая скорость и нет смысла за ним цепляться. Я мог задохнуться на стрельбище.

Я бы не сказал, что во время стрельбы был сильный ветер. Да, были небольшие порывчики. С таким ветром можно бороться. Сам недоработал, поспешил, начал думать не о работе. Сегодня один промах решал очень многое. С одним штрафом, думаю, заехал бы вторым. Там двадцать секунд до второго места. Я видел ребят на последнем кругу. Думаю, если бы стрелял чисто, то мог бы с ними уйти и подняться на подиум, - передает слова Шипулина официальный сайт СБР.

Добавим, что в сегодняшней гонке лучший среди россиян Антон Шипулин занял восьмое место.