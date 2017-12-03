- Сегодня все видели, что Антон Шипулин был в шаге от подиума. Он допустил лишний промах. Однако его форма с каждым днем становится все лучше и лучше. Стоит дождаться его следующих гонок.

Нельзя сказать, что у него были какие-то определенные проблемы. Просто после тренировок он был очень сильно загружен. В таком случае совершенно нормально на соревнованиях не ощутить скорость, не найти правильную позицию на стрельбе. Это не так просто. Всегда приходится подстраиваться, от гонки к гонке.

Его результаты здесь не были на самом деле плохими. Их стоит рассматривать отдельно, индивидуально. Можно взять для примера вчерашний спринт и результат Антона Бабикова. Год назад он был здесь седьмым, стрелял чисто, отставание было 55 секунд от лидера. Вчера он допустил один промах, финишировал семнадцатым и отстал всего на 41 секунду. В этом случае мы видим динамику. Важно смотреть не только на место, которое спортсмен занял здесь и сейчас, но и сравнить его результат с прошлыми годами. Нельзя думать – раз спортсмен был на подиуме, то теперь должен подниматься на него каждую гонку. После гонок мы проведем аналитику, поймем свои проблемы. Однако шаг за шагом форма спортсменов будет становиться все лучше. В Хохфильцене мы уже станем сильнее и на трассе, и в стрельбе, - передает слова специалиста официальный сайт СБР.

Добавим, что в сегодняшней гонке лучший среди россиян Антон Шипулин занял восьмое место.