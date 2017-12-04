Свендсен занял 11-е место в индивидуальной гонке, в спринте и гонке преследования финишировал четвертым.

«В целом я доволен своим выступлением в Эстерсунде, если не считать два промаха на одной из «стоек». Это было обидно. Надеюсь, теперь я смогу перепрыгнуть сразу с четвёртого места на первое. В гонке преследования Фуркад на «стойке» побил всю сборную Норвегии. Мы были недостаточно хороши. Нам нужно больше работать над подобными гонками, когда вокруг много биатлонистов и ощущается большой стресс. Фуркад с этим справляется отлично. Он нас просто смёл с пути», - приводит слова Свендсена Nettavisen.

Добавим, что второй этап Кубка мира стартует 8 декабря в австрийском Хохфильцене.