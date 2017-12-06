Участие в Олимпиаде – это привилегия для честных спортсменов. МОК наконец-то согласился с этим и дисквалифицировал Россию», - написала Данкли в своем твиттере.

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.