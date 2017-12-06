Международный союз биатлонистов (IBU) проведет внеочередное заседание исполнительного комитета в связи с решением МОК по России.

- Мы считаем, что решение, принятое исполкомом МОК, является важным шагом в деле защиты чистых спортсменов», - заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.