ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 октября 21:48

Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

Международный союз биатлонистов (IBU) одобрил российскую вакцину «Спутник V».

По информации ТАСС, теперь спортсменам и тренерам, привитых российской вакциной, во время соревнований не придется сдавать ПЦР-тесты.

Как отмечает «МК-Спорт», IBU также признал вакцины Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac.

Ранее Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира-2021/22, включая Олимпиаду-2022 в Пекине. Новый сезон стартует этапом открытия в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022 года.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Lenovo представила новый бюджетный смартфон Moto E40 с аккумулятором на 5000 мАчВасилия Казарцева могут навсегда отстранить от судействаКазус Николича. В российском футболе тренер стал расходным материаломМостовой коротко и ясно о КарпинеДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почемуСоболенко снялась топлес
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика