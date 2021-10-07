Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

Международный союз биатлонистов (IBU) одобрил российскую вакцину «Спутник V».

По информации ТАСС, теперь спортсменам и тренерам, привитых российской вакциной, во время соревнований не придется сдавать ПЦР-тесты.

Как отмечает «МК-Спорт», IBU также признал вакцины Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac.

Ранее Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира-2021/22, включая Олимпиаду-2022 в Пекине. Новый сезон стартует этапом открытия в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022 года.