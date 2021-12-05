Куклина - о своем выступлении в эстафете: Это не моя стрельба, в первую очередь сама себе удивляюсь

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление на втором этапе эстафеты в Эстерсунде.

Напомним, что наша команда заняла восьмое место. Российская сборная уступила более трех минут победителям гонки из Франции.

«Сама себе удивляюсь, это не та стрельба, не моя. Необходимо сделать какие-то выводы, наверное, от головы все идет. С Шашиловым у нас совместная работа. Мы оба хотим и ждем результата, но что-то в данный момент не так», - заявила спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что Куклина приняла эстафету от Кристины Резцовой, которая находилась на первом месте. Куклина завершила свой этап на пятой позиции. После этого отставание российской команды составило 1 минуту и 17 секунд от лидера эстафеты.

Этап в Эстерсунде завершится мужской гонкой преследования. Начало в 17:15 по московскому времени.