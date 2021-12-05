Женская сборная Франции выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира, россиянки - восьмые

В шведском Эстерсунде завершилась женская эстафета, прошедшая в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.
Победу одержала сборная Франции. Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон и Жюстин Бреза понадобилось всего четыре штрафна патронов на всю команду.
Второй стала сборная Белоруссии, за которую выступали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Он уступили победителям 57,9 секунды, затратив шесть запасных патронов.
Третье место заняла сборная Швеции (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг), которым помимо 11 запасных патронов пришлось зайти на два штрафных круга. В результате хозяйки соревнований уступили Франции 1:09,6 секунды.
Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, выступавшие за сборную России, обошлись без дополнительных кругов, но заняли в итоговом протоколе восьмое место, уступив лидерам 3:10,6 секунды и использовав десять дополнительных патронов.