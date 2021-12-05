Резцова - о выступлении в эстафете: Настроение было боевое к каждой, но за всех говорить не могу

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала итоги эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, что наша команда заняла восьмое место. Российская сборная уступила более трех минут победителям гонки из Франции.

«Что я должна сказать? За других говорить не могу, не знаю, как они себя чувствовали, что происходило. До старта собрания никакого не было. Все были в хорошем настроении, между собой общались. Настроение было боевое у каждой, не было никакой боязни. Мы все сейчас бежим, наверное, не так, как должны. Что касается стрельбы, может, есть какая-то неуверенность», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что Кристина завершила свой этап на первом месте.

Этап завершится мужской гонкой преследования, которая начнется в 17:15 по московскому времени.