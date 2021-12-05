Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери Кристины в эстафете на Кубке мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери Кристины в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Мне очень нравится выступление Кристины. До слез за нее рада. Она справилась со стрельбой на стойке. Обидно, за остальных девчонок. Проигрыш, конечно, огромный. Не знаю, что происходит в команде. И стрельба, и ход... Не будем расхваливать Кристину. Пусть выступает так дальше на Олимпиаде, радует нас», — сказала Резцова «СЭ».

Напомним, что наша команда заняла восьмое место. В ее составе также выступали Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Российская сборная уступила более трех минут победителям гонки из Франции.

Добавим, что Резцова занимает 23-е место в общем зачете Кубка мира.