Драчев - о женской сборной России в эстафете: Кроме Резцовой, никто не справился со своим рубежом

Бывший глава СБР Владимир Драчев прокомментировал результат женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, что наша команда заняла восьмое место.

«Проигрыш по всем статьям. Кроме Кристины Резцовой, никто не справился со своим рубежом. Проигрыш как в спринтах, так и в пасьютах, по ходу дистанции, проигрыш на рубеже по времени, в качестве стрельбы. Три минуты за три этапа — вот вам результат», — цитирует Драчева «Чемпионат».

Добавим, что в составе российской команды также выступали Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Наша команда уступила более трех минут победителям гонки из Франции.