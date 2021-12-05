Владимир Драчев: Будет не хорошо, если стрельба Латыпова, как в пасьюте, станет тенденцией

Бывший глава СБР Владимир Драчев прокомментировал результат российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Напомним, что спортсмен допустил три промаха на стойке. Латыпов занял 11-е место, стартовав четвертым.
«Мне не понравилась позиция Александра Логинова. Возможно, они замерзли. Что у него, что у Латыпова, стрельба стоя — печальная. Если это только из-за холода, это одно. У Эдуарда как бы такая стрельба не сложилась в тенденцию. Это будет не очень хорошо. Такие гонки немного нервные. Нельзя задерживаться, зацеливаться», — цитирует Драчева «Спорт-Экспресс».
Добавим, что первое место занял норвежец Ветле Кристиансен, вторым стал швед Себастьян Самуэльссон. Тройку призеров замкнул француз Эмильен Жаклен.