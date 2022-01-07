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У лидера биатлонистов Латыпова ковид. Подготовка к Играм сорвана, квота сборной под угрозой

По медальным перспективам биатлонной сборной России на предстоящей Олимпиаде нанесен серьезный удар. Ковид у лидера мужской команды в нынешнем сезоне Эдуарда Латыпова.
У лидера биатлонистов Латыпова ковид. Подготовка к Играм сорвана, квота сборной под угрозой
07 января 2022 11:32
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Эдуарда Латыпова

Накануне вечером он прошел дополнительный тест по просьбе нашей сборной, увы, но коронавирус подтвердился. До этого была слабая надежда, что пронесет. Тренер Юрий Каминский сообщал, что Эдик сдавал два антиген-теста, и оба были отрицательными. Теперь тестируют всю сборную, если выявят новые случаи, то закрыть на карантин могут всю нашу команду.

Пока на изоляцию отправился один Латыпов. Решение об этом принимает не IBU, а местные власти. «Непривитые лица с положительным результатом теста помещаются на 14-дневный карантин без возможности пройти тест вне этого карантина. Таково законодательство в Германии», – подчеркнули в Международном союзе биатлонистов.

Эдуард на самом деле вакцинировался нашим «Спутником», но эту вакцину не признал пока ЕС. Для европейцев он человек без прививки, то есть на него распространяются все ограничения как для невакцинированных. Согласно правилам россиянин должен просидеть отрезанным от контактов с внешним миром две недели, а это означает, что рушатся все планы предолимпийской подготовки.

Латыпов точно пропустит стартующий 7 января этап Кубка мира в Оберхофе и следующий – в Рупольдинге. На этапе в Антхольце первая мужская гонка запланирована 20 января. Наш лидер, как и вся группа Каминского, не собиралась принимать участие в этих стартах. По планам был сбор на высокогорье. И по этому поводу невозможно сегодня прогнозировать, что ждет Латыпова и каким будет его подготовка к Пекину.

Многое будет зависеть от того, как скоро у нашего спортсмена пойдут отрицательные тесты. Ну и, конечно, от степени тяжести заболевания. Пока из всех симптомов был легкий насморк, но как будет дальше – одному богу известно.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщал еще 5 января, что Латыпов на выглядит человеком, болеющим коронавирусом. В этом плане есть надежда на скорое возвращение. Но уже ясно, что в ближайшие дни Эдуард не сможет полноценно тренироваться. Нагрузка, которую он сможет давать себе в помещении, не идет в сравнение с занятиями на лыжне. Как и на стрельбище, естественно.

Отсутствие Латыпова в ближайших гонках может ударить по олимпийской квоте нашей сборной. Если он пропустит шесть январских стартов, то сам рискует вылететь из топ-15, а значит – не получит в этом случае прямую путевку в масс-старт в Пекине. Это не катастрофа, отобраться можно будет уже на Играх, но все равно лишний повод для переживаний. А вот сборная может лишиться представительства в шесть участников. Для максимальной квоты нам надо было хорошо выступить на двух предстоящих этапах, в том числе в эстафете. Без Латыпова задача сильно усложняется, ведь он единственный, кто в этом сезоне поднимался на пьедестал в индивидуальных гонках.

Ну а главная проблема – состояние самого биатлониста. Понятно, что без последствий такая история не обойдется. Ковид – это стресс для любого человека. Добавим сюда порушившиеся планы подготовки и отсутствие возможности для полноценных тренировок. Не надо быть большим экспертов в области биатлона, чтобы сделать вывод – для нашей сборной это большое ЧП. Будем надеяться, что остальных спортсменов с коронавирусом пронесет.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

7 января

13.30 Мужчины. Спринт 10 км

16.15 Женщины. Спринт 7,5 км

8 января

14.15 Смешанная эстафета

16.45 Одиночная смешанная эстафета

9 января

14.30 Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

16.45 Женщины. Гонка преследования 10 км

источник: «Советский спорт»
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