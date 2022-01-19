Медиа-служба СБР: Продления карантина Латыпова нет

Медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов опровергла информацию о продлении карантина россиянина Эдуарда Латыпова.

Ранее старший тренер национальной команды Юрий Каминский заявил, что 27-летнему спортсмену придется пробыть в самоизоляции еще восемь дней, несмотря на несколько отрицательных антиген-тестов.

«19 января Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце. Соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды. Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может», — приводит «Чемпионат» слова главы медиа-службы Сергея Аверьянова.

Напомним, что Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за положительного теста на коронавирус.