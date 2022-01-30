Россия заняла второе место в медальном зачете на Чемпионате Европы по биатлону

Сборная России завоевала шесть медалей на прошедшем чемпионате Европы в немецком Арбере. Таким образом, россияне заняли второе место по этому показателю в медальном зачете.

На счету россиян две золотые, три серебряных и одна бронзовая награды.

Первыми в медальном зачете стали норвежцы. Они завоевали пять золотых и одну бронзовую медали.

Третьи – представители Молдовы. У них одна золотая и одна серебряная награды.

В последней гонке турнира Антон Бабиков в паре с Евгенией Буртасовой выиграли сингл-микст.