Россия заняла второе место в медальном зачете на Чемпионате Европы по биатлону

Сборная России завоевала шесть медалей на прошедшем чемпионате Европы в немецком Арбере. Таким образом, россияне заняли второе место по этому показателю в медальном зачете.
На счету россиян две золотые, три серебряных и одна бронзовая награды.
Первыми в медальном зачете стали норвежцы. Они завоевали пять золотых и одну бронзовую медали.
Третьи – представители Молдовы. У них одна золотая и одна серебряная награды.
В последней гонке турнира Антон Бабиков в паре с Евгенией Буртасовой выиграли сингл-микст.
источник: «Советский спорт»