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Россия заняла второе место в медальном зачете на Чемпионате Европы по биатлону

Россияне завоевали шесть медалей разного достоинства.
30 января 2022 17:29
автор: Александр Бойченко

Сборная России завоевала шесть медалей на прошедшем чемпионате Европы в немецком Арбере. Таким образом, россияне заняли второе место по этому показателю в медальном зачете.

На счету россиян две золотые, три серебряных и одна бронзовая награды.

Первыми в медальном зачете стали норвежцы. Они завоевали пять золотых и одну бронзовую медали.

Третьи – представители Молдовы. У них одна золотая и одна серебряная награды.

В последней гонке турнира Антон Бабиков в паре с Евгенией Буртасовой выиграли сингл-микст.

источник: «Советский спорт»
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