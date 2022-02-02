Николай Загурский: Женская сборная России по биатлону готова к гонкам на Олимпиаде в Пекине

Тренер женской сборной России по стрельбе Николай Загурский заявил, что команда готова к выступлению на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на очень сложную трассу и погодные условия.

«Впервые мы тут столкнулись с тем, что ветер реально закручивал. Он несколько раз менял направление по ходу одной тренировки, чего раньше не было. На каком щите удобнее стрелять? У нас две спортсменки возненавидели 30-й щит на стрельбище, одна сказала, что ей там комфортно. Безусловно, стрельба будет важнейшим фактором при достижении результата в Пекине. Уровень стрельбы сейчас очень высокий в мире, быстрые «ноги» при плохой работе на рубеже не спасут. Готова ли команда к гонкам? Мы - да», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, ранее в команде произошла вынужденная замена. Вместо сдавшей положительный тест на коронавирус Валерии Васнецовой вызвали Евгению Буртасову, которая прибудет в Пекин 3 февраля.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 числа смешанной эстафетой.