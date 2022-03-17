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Дмитрий Васильев о решении IBU: Рассчитывать на здравый смысл в ближайшие годы не приходится

В четверг Международный союз биатлонистов объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии.
17 марта 2022 16:09

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Исполкома IBU начать процедуру отстранения СБР и БФБ.

– Рассчитывать на здравый смысл в ближайшие годы не приходится. Международные федерации сами себе позволяют нарушать свои же уставы, где ни слова не написано о том, что спортсмены и тренеры несут ответственность за деятельность своих государств.

В связи с этим надо спокойно осознать, что нам нужно делать, и постараться в выстроенном плане развивать наш спорт, – приводит слова Васильева ТАСС.

Напомним, 17 марта IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии. В официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится о том, что данное решение Исполкома IBU связано с тем, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».

Добавим, что ранее по рекомендации МОК российские и белорусские биатлонисты были отстранены от всех международных турниров.

источник: ТАСС
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