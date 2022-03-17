Виктор Майгуров - об отстранении СБР: Это настоящая дискриминация по национальному признаку

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился мнением о решение IBU запустить процедуру отстранения национальной федерации России.

– Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР, как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU, – приводит слова Майгурова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, 17 марта IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее по рекомендации МОК российские и белорусские биатлонисты были отстранены от всех международных турниров.