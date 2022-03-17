Светлана Журова: Русофобия, захватившая западные страны, очень ярко отразилась в области спорта

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Исполкома IBU начать процедуру отстранения СБР и БФБ.

- Скорее всего, эти решения исходят из рекомендаций МОК и будут еще долго продолжаться, ведь прослеживается желание накачать людей ненавистью к России. К сожалению, русофобия, захватившая западные страны, очень ярко отразилась в области спорта, - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, 17 марта IBU объявил о запуске процедуры отстранения национальных федераций России и Белоруссии. В официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится о том, что данное решение Исполкома IBU связано с тем, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».

Добавим, что ранее по рекомендации МОК российские и белорусские биатлонисты были отстранены от всех международных турниров.