Николай Круглов - об отстранении России: На IBU сейчас оказывается серьезное давление

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о ситуации, в которой оказались российские спортсмены из-за отстранения от международных стартов.

«Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на Европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьезное давление. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория», — заявил Круглов в интервью RT.

Напомним, что на недавнем конгрессе IBU приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР). Сообщалось, что позиция организации по этому вопросу может измениться в сентябре нынешнего года перед стартом нового сезона Кубка мира.

Ранее Николай Круглов высказался относительно возможного приглашения в тренерский штаб национальной команды Уле-Айнара Бьерндалена.