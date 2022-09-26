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СБР объявил о переизбрании председателя тренерского совета Брагина

Заседание органа организации проходит 26 сентября
26 сентября 2022 09:37
автор: Максим Скороходов

Союз биатлонистов России объявил о главных итогах заседания Тренерского совета, которых проходит в понедельник, 26 сентября, в Чайковском.

Действующий председатель Совета Владимир Брагин переизбран на свою должность на следующие два года.

Также руководящие должности заняли Юрий Векшин (в комиссии по детско-юношескому биатлону), Виктор Никитин (комиссия по планированию спортивно-массовых мероприятий) и Сергей Башкиров (комиссия по рейтингу).

Напомним, что российские биатлонисты вместе с белорусами отстранены от международных соревнований, поэтому СБР организовал новый турнир для представителей данных стран - Кубок Содружества. Следующий этап начнется 23 декабря в Рязани.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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