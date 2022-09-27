Халили стал победителем индивидуальной гонки на летнем чемпионате России

Российский биатлонист Карим Халили занял первое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по лыжероллерам.

Отметим, что 24-летний спортсмен показал на финише результат 51 минута и 42,5 секунды. При этом он допустил три промаха на огневых рубежах. На второй строчке расположился Евгений Гараничев (+58,7; один промах), а тройку лучших замкнул Александр Поварницын (+1.24,8; три промаха).

Добавим, что чемпионат России проходит в Чайковском. Во вторник, 27 сентября, в 12:00 мск стартует женская индивидуальная гонка.