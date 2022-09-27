Дербушева одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России

Завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках чемпионата россии по лыжероллерам.

Отметим, что победительницей соревнования стала биатлонистка Тамара Дербушева. 27-летняя спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и финишировала с результатом 46 минут 59,1 секунды. На второй строчке расположилась Виктория Сливко (+1.23,2; два промаха). Тройку лучших замкнула Ирина Казакевич (+1.31,3; четыре промаха).

Ранее на чемпионате России в Чайковском Дербушева завоевала золото в спринте.