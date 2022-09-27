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Дербушева одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России

Ранее в соревнованиях в Чайковском 27-летняя спортсменка выиграла спринт.
27 сентября 2022 13:41
автор: Владислав Корегин

Завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках чемпионата россии по лыжероллерам.

Отметим, что победительницей соревнования стала биатлонистка Тамара Дербушева. 27-летняя спортсменка допустила один промах на огневых рубежах и финишировала с результатом 46 минут 59,1 секунды. На второй строчке расположилась Виктория Сливко (+1.23,2; два промаха). Тройку лучших замкнула Ирина Казакевич (+1.31,3; четыре промаха).

Ранее на чемпионате России в Чайковском Дербушева завоевала золото в спринте.

источник: «Советский спорт»
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Ранее в соревнованиях в Чайковском 27-летняя спортсменка выиграла спринт.
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