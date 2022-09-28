Богалий уверена, что Кубок содружества заинтересует болельщиков

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась об успехе Кубка Содружества в достижении цели заменить Кубка мира для российских биатлонистов.

«Они, безусловно, обеспокоены, но мы делаем всё возможное, чтобы им было комфортно. Предложили им создать комитет спортсменов по примеру международной федерации, чтобы они могли доносить какие-то свои проблемы и вопросы. То есть идет конструктивный рабочий диалог. Нет пока понимания, какой будет главный старт сезона, это должно определить Минспорта. Но, думаю, Кубок Содружества будет будоражить болельщиков», - приводит слова Богалий RT.

Напомним, что российские биатлонисты вместе с белорусами отстранены от международных соревнований, поэтому СБР организовал новый турнир для представителей данных стран. Следующий этап Кубка Содружества начнется 23 декабря в Рязани.