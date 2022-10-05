Самуэльссон считает, что российские спортсмены доказали правильность их отстранения

Известный критик России шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вновь высказался на тему отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

«Я сначала сомневался в правильности решения, но потом слова некоторых российских спортсменов все доказали. Спорт использовался для распространения их пропаганды. Многие российские спортсмены встречались с Путиным, и мы знаем, что многие звезды спорта из России очень близки к политической элите страны. Так что, я думаю, что здесь все довольно просто», - сказал Самуэльссон шведским журналистам.

Напомним, что президент МОК Томас Бах рекомендовал допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, которые не согласны с действиями своей страны на территории Украины.