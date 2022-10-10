Ростовцев заявил о провокации со стороны представителей Нуждова

Помощник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о необычном звонке от одного из сторонников вице-президента СБР Алексея Нуждова.

«Сегодня мне раздался неожиданный звонок от господина Еслева (бывший глава Совета СБР). Я попытался у него выяснить предмет разговора, несмотря на наши разногласия, но все, что я услышал, это: «Сколько тебе дать денег товарищ Ростовцев, чтобы с тобой можно было разговаривать?» Не знаю, для чего это было сделано», - приводит слова Ростовцева Metaratings.

Напомним, в июне прошел первый тур выборов президента организации, в котором приняли участие действующий ее глава Виктор Майгуров и Нуждов. Победитель так и не был выявлен, перевыборы пройдут в октябре.

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.