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Ростовцев заявил о провокации со стороны представителей Нуждова

В октябре должны пройти окончательные выборы главы СБР.
10 октября 2022 18:22
автор: Александр Шульгин

Помощник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о необычном звонке от одного из сторонников вице-президента СБР Алексея Нуждова.

«Сегодня мне раздался неожиданный звонок от господина Еслева (бывший глава Совета СБР). Я попытался у него выяснить предмет разговора, несмотря на наши разногласия, но все, что я услышал, это: «Сколько тебе дать денег товарищ Ростовцев, чтобы с тобой можно было разговаривать?» Не знаю, для чего это было сделано», - приводит слова Ростовцева Metaratings.

Напомним, в июне прошел первый тур выборов президента организации, в котором приняли участие действующий ее глава Виктор Майгуров и Нуждов. Победитель так и не был выявлен, перевыборы пройдут в октябре.

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

источник: Metaratings.ru
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