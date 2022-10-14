«Наблюдаем и анализируем». Губерниев - о выборах президента СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от предстоящего второго тура голосования на выборах президента СБР.
«Ой, а ведь сегодня выборы Президента СБР! Наблюдаем и анализируем», - написал журналист в своем телеграм-канале.
Напомним, в выборах принимают участие два кандидата: действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Первый тур, состоявшийся в июне, победителя не выявил.
Ранее в прессе стали появляться взаимные претензии претендентов в коррупции.
источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева