«Наблюдаем и анализируем». Губерниев - о выборах президента СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от предстоящего второго тура голосования на выборах президента СБР.

«Ой, а ведь сегодня выборы Президента СБР! Наблюдаем и анализируем», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, в выборах принимают участие два кандидата: действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Первый тур, состоявшийся в июне, победителя не выявил.

Ранее в прессе стали появляться взаимные претензии претендентов в коррупции.