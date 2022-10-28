Вирер сожалеет об отстранении российских и белорусских биатлонистов

Обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер заявила, что сожалеет из-за отстранения спортсменов из России и Белоруссии.

«Если честно, то мне немного жаль. Россия и Белоруссии — сильные страны нашего. Я надеюсь, что они получат возможность вернуться», - сказала Вирер итальянским журналистам.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены до особого уведомления.

Чтобы компенсировать международные турниры СБР организовал Кубок Содружества, в текущем сезоне прошло два этапа. 23 и 24 декабря биатлонисты из России и Белоруссии будут соревноваться в Рязани.